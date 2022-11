Weltklimakonferenz in Ägypten: Zum Scheitern verurteilt?

Quaschning: " Kohle, Öl und Gas komplett ersetzen "

Volker Quaschning

Dabei sei die Aufgabe eigentlich klar, sagte Volker Quaschning dem WDR am Samstag. Man wisse schließlich, was die Klimakrise auslöse, so der Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin: " Wir müssen unseren Fleischkonsum reduzieren und die erneuerbaren Energien voranbringen, sodass sie Kohle, Öl und Gas komplett ersetzen können. Und das möglichst in 15 Jahren. Das ist der Weg. Der ist ambitioniert - aber machbar."

Eher pessimistisch äußerte sich der Klimaforscher und Meteorologe Mojib Latif: Im ägyptischen Scharm el-Scheich würden wohl " keine Durchbrüche erzielt, die ihren Namen wirklich verdienten ", sagte Latif der Mediengruppe Bayern am Samstag. Er selbst sehe daher keinen Sinn darin, nach Ägypten zu fahren.

Latif: " Papiere mit wenig Substanz "

Mojib Latif

In erster Linie würden auf den Klimagipfeln " Papiere mit wenig Substanz " produziert, die dann als " großer Fortschritt gefeiert " würden. Fortschritte könne er jedoch als " Mann der Zahlen " angesichts eines weltweit explodierenden Kohlendioxid-Ausstoßes nicht erkennen.

Vielmehr hält er das Ziel, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, für nicht mehr erreichbar. Seiner Einschätzung nach ist derzeit nicht einmal das Ziel von zwei Grad zu schaffen.

40.000 Teilnehmer aus 200 Staaten

Weltklimakonferenz COP27

Zur Weltklimakonferenz in Scharm el Scheich werden rund 40.000 Teilnehmer aus 200 Staaten erwartet: darunter Staats- und Regierungschefs, Diplomaten, Aktivisten und Wissenschaftler. Fast zwei Wochen lang, bis zum 18. November, wird auf der Konferenz um eine internationale Einigung gerungen, mit welchen Mitteln die Erderwärmung aufgehalten oder zumindest reduziert werden kann.

Ein wichtiges Thema sind außerdem Finanzhilfen für ärmere Staaten, die zwar nur vergleichsweise wenig zu den weltweiten Emissionen beitragen, aber dafür von den Folgen der Klimakrise besonders betroffen sind.