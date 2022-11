Weltbevölkerung knackt Acht-Milliardenmarke - was heißt das fürs Klima?

Die Weltbevölkerung überschreitet am Dienstag die Schwelle von acht Milliarden Menschen. Das ist allerdings nur eine Schätzung. Weil es unmöglich ist, den Überblick über hunderttausende Geburten und Todesfälle pro Tag zu behalten, haben die Vereinten Nationen deshalb die Monatsmitte, den 15. November 2022, als offiziellen Tag ausgewählt.

Parallel zu diesem Menschheits-Meilenstein wird derzeit in Ägypten auf dem UN-Weltklimagipfel diskutiert, wie das Klima noch zu retten ist. Acht Milliarden - so viele Menschen haben nie zuvor auf unserem Planeten gelebt. Wie also muss Klimaschutz aussehen, der unseren ökologischen Fußabdruck möglichst klein hält? Aus dieser Gemengelage ergeben sich viele Fragen.