"Driving Home for Christmas": Jetzt geht es los!

Dass Heiligabend immer näher rückt, spürt man aktuell an jeder Ecke. Entweder, wegen der vielen weihnachtlichen Lichter in den Innenstädten und wegen des Geruchs von Glühwein, der über die Weihnachtsmärkte wabert. Oder weil man leicht gestresst von Geschäft zu Geschäft hetzt, weil man noch nicht alle Geschenke für die Familie zusammen hat.

Doch ganz gleich in welcher Vorweihnachtsstimmung man ist, für viele Menschen kommt irgendwann der Punkt, da schließen sie ihre Wohnungstür hinter sich und machen sich auf den Weg zu Ihrer Familie, ihren Freunden oder in den Urlaub.

Vielen wünschen sich "Driving Home for Christmas"

Gerade für viele Autofahrer gehört auf dem Weg zu ihren Lieben eines dazu wie der Christbaum zum Weihnachtsfest: "Driving Home for Christmas" von Chris Rhea. Wie beliebt der Weihnachts-Hit ist, zeigte sich wieder beim WDR2 -Weihnachtswunder. Mehr als 50.000 Hörer und Hörerinnen wünschten sich bei der Spendenaktion Songs, der Hit wurde am zweithäufigsten gewünscht. Nur "The Power of Love" von Frankie goes to Hollywood wünschten sich mehr Menschen (Offenbar sind viele WDR2-Hörer auch Fans des Films "Zurück in die Zukunft").

Wichtiger als der richtige Soundtrack für die Fahrt in die Weihnachtsferien sind vielen aber die kleinen Dinge, auf die sie sich freuen, wenn sie ihre Familien an den Feiertagen sehen. Das geht von den Weihnachtsliedern, die gemeinsamen gesungen werden, über Hotdogs als kinderfreundliches Essen an Heiligabend bis hin zum Schmücken des Christbaums mit den Geschwistern.