Weihnachten ist für alle da | MEINUNG

Weihnachten wird jedes Jahr missbraucht - von Populisten

Umso trauriger machen mich die alljährlichen giftigen "Debatten" rund um Weihnachten. Die sich daran entzünden, dass angeblich der Untergang des Abendlandes bevorsteht, weil einzelne Weihnachtsmärkte sich in " Wintermarkt " umbenennen oder weil angeblich die bösen Ausländer Weihnachten abschaffen wollen. Das jüngste Opfer dieser Nicht-Debatte: Eine Hamburger Kita, die sich entschlossen hat, keinen Weihnachtsbaum aufzustellen. Nun gibt es wirklich viele Gründe, in einem Raum voller spielender Kleinkinder keinen nadelnden Baum mit Kerzen aufzustellen. Die Kita begründete es jedoch mit " Religionsfreiheit ", man wolle niemanden wegen eines Baums ausschließen.

Die Welle der Entrüstung war erwartbar und heftig. Auf den Aufreger-Zug sprang auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder auf:

Das ist absurd. Haben wir denn keine anderen Probleme? Zu Weihnachten gehört ein Weihnachtsbaum. Beitrag von Markus Söder auf X, früher Twitter.

Die Hamburger Kita bekam rassistische Drohungen und Beleidigungen ab und stellte klar - in manchen Jahren gibt es einen Weihnachtsbaum, und in anderen halt nicht. Es gibt kein Verbot. All diese Aufregung, nur weil man Menschen absichtlich missverstehen will. Was aber womöglich Kinder mit Migrationshintergrund, die in diese Kita gehen, mitbekommen: Hier gibt es in ihrer Kita gerade Probleme, die Eltern, die Erzieher*innen sind angespannt - und sie könnten den grausamen Eindruck bekommen, es läge an ihnen. Mich entsetzt es, dass populistische Politiker wie Söder in ihrer Suche nach dem nächsten populistischen Aufreger selbst das Weihnachtsfest missbrauchen, um zu spalten.

Ich denke deswegen an Weihnachten lieber an die Menschen, die noch nicht lange in Deutschland leben, die etwa durch Flucht ihre Familien zurücklassen mussten. 325.801 Asylanträge wurden in diesem Jahr gestellt. Die meisten dieser Menschen kommen aus Syrien und Afghanistan, die vor ihrer Ankunft in Deutschland mit Weihnachten selten in Berührung gekommen sind. Und da sind nicht mal die ukrainischen Menschen berücksichtigt, die seit Ende Februar 2022 eingereist sind. Häufig Frauen und Kinder, deren Männer, Väter und Brüder an der Front kämpfen.

Ich denke aber auch an Menschen, die vielleicht keine Familie mehr haben, oder vielleicht aus Gründen mit ihrer Familie gebrochen haben. Und ich hoffe, dass all diese Menschen jetzt an Weihnachten Ersatz-Familien und Freunde haben, die sie einladen, mit denen sie eine festliche Zeit verbringen können - und vielleicht auch mit ihnen neue Traditionen, neue Familien oder eine neue Heimat für sich schaffen können.

