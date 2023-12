Was gegen Einsamkeit an Weihnachten helfen kann

Die Angebotskarte des Kompetenznetz Einsamkeit bietet Gelegenheiten, Anschluss zu finden - für Seniorinnen und Senioren in der Weihnachtszeit etwa bei Adventskaffees, Bastelnachmittagen oder Weihnachtsfeiern. Gibt man auf der Internetseite die Postleitzahl seines Wohnortes und den Umkreis, in dem man suchen möchte, erhält man eine ganz Reihe an Angeboten.

Nottulner Kita-Kinder basteln Weihnachtskarten für Senioren

Hilfe gegen Einsamkeit kann aber auch jeder geben, der sich selbst nicht einsam fühlt. So bringen Plattformen wie "Keine(r) bleibt allein" oder auch Gruppen in Sozialen Netzwerken beide Gruppen wieder zusammen - jene, die zu Weihnachten und Silvester Gesellschaft suchen und jene, die sie anbieten.

Anderen zu helfen, ist zudem keine Frage des Alters, wie die Kinder der Liebfrauen-Kita in Nottuln gerade gezeigt haben. Sie haben bei der Aktion "Weihnachtspost für Nottuln" Grußkarten für die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenheime gebastelt, signiert und mit ihrem Alter versehen. Auch gehen Kinder in ganz NRW während der Weihnachtszeit in Seniorenheime und singen dort Weihnachtslieder.