Nasse Weihnachten: Unwetterwarnung wegen Regen bis Heiligabend

Auch in Ostwestfalen-Lippe beobachten Städte und Kreise die Pegelstände der Flüsse. Bislang ist Situation unter Kontrolle und wird nur beobachtet, aber die Pegelstände werden voraussichtlich weiter steigen. Für die Stadt Minden ist der Messpunkt in Porta relevant, der lag in der Nacht bei fast 4,70 Meter. Ab 5,10 Meter werden weitere Maßnahmen eingeleitet, wie die Sperrung von Kanzlers Weide.

Weihnachten wird vor allem nass

Die Chancen auf eine weiße Weihnacht stehen schlecht

Nach den stürmischen Tagen gehen die Chancen auf weiße Weihnachten gegen Null. " Das Weihnachtswochenende wird windig, wechselhaft und eher regnerisch ", heißt es aus der WDR -Wetterredaktion. Es bleibt bei milden 5 bis 12 Grad. Das heißt auch: Flächendeckenden Schnee wird es in Nordrhein-Westfalen wohl auch dieses Jahr zu Weihnachten nicht geben. Samstag wird es stark bewölkt mit länger anhaltendem Regen, es bleibt sehr windig.

Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt es grau in grau. Es wird sehr windig bis stürmisch und mild bei 9 bis 12 Grad. Es könnte am zweiten Weihnachtsfeiertag immerhin auch ein paar trockene und sonnige Stunden geben, die zu einem Verdauungsspaziergang einladen.

"Wer Schnee sucht muss in die Alpen"

Selbst am Kahlen Asten findet sich aktuell keine Schneedecke mehr, das Tauwetter hat auch rund um Winterberg zugeschlagen. An Heiligabend steigen die Temperaturen auch dort auf bis zu 5 Grad an.

Eventuell könnte es an Silvester ein wenig kälter werden. Doch für Wintersportbedingungen im Hochsauerland reicht das eher nicht. ARD -Meteorologe Peter Schwarz dazu: " Wer Schnee sucht, muss also in die Alpen ausweichen und dort in die höheren Regionen ."

Außergewöhnlich warm, außergewöhnlich viel Regen

Laut Meteorologe Peter Schwarz handelt sich 2023 um ein ungewöhnlich nasses Jahr in Nordrhein-Westfalen. Aktuell ist 2023 auf Platz 5 der nassesten Jahre seit Messbeginn 1881 und könnte durch den Regen am Ende des Jahres noch zum Rekordjahr werden. Und auch wenn es sich aktuell eher ungemütlich anfühlt: Mit den milden Temperaturen um Weihnachten dürfte 2023 auch das bisher wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung werden.