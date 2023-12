Frohes Fest: So klappt Weihnachten als Patchworkfamilie

Papa ist ausgezogen und hat eine neue Freundin, das Kind lebt bei Mama. Mama hat einen neuen Freund und der hat auch Kinder. Papa und Mama haben beide neue Partner und die haben beide auch Kinder. Und plötzlich ist Weihnachten - und all diese Patchwork-Familien sollen zusammen feiern. Das ist nicht immer einfach, aber auch nicht unmöglich. Wir haben mit der Düsseldorfer Familienberaterin und Diplom-Sozialarbeiterin Heike vom Heede darüber gesprochen, was geht und was nicht, damit es ein frohes Fest wird.

1. Weihnachten gut planen

Wann ein Kind bei Papa ist und wann bei Mama, das steht bei Trennungskindern in der Regel schon lange vor Weihnachten fest. Oft ist es auch gerichtlich geklärt und verbindlich festgeschrieben. Zu wissen, wer wann wo ist, gibt allen Beteiligten Sicherheit. Aber auch für die Weihnachtsfeier selbst ist eine detaillierte Ablaufplanung für Patchwork-Familien hilfreich, sagt vom Heede. Denn in der Regel ist es so. Je mehr geplant ist, desto weniger könne schief gehen.

Die Familienberaterin rät: " Je neuer etwas ist, desto mehr muss ich es planen ." Feiert eine Patchwork-Familie ihr erstes gemeinsames Weihnachten, könne sie vorab zum Beispiel Folgendes klären: Wann essen wir? Wann gibt es Geschenke? Wann spielen wir? Darf die neue Partnerin oder der neue Partner dem Kind auch ein Geschenk überreichen? Und was ist mit den neuen Großeltern? Dürfen die auch dabei sein - oder ist das fürs Kind eine Überforderung?

2. Der oder die Neue darf dabei sein, aber …

Heike vom Heede ist Familienberaterin und Diplom-Sozialarbeiterin

Angenommen Papa hat eine neue Partnerin. Oder Mama hat einen neuen Partner. Wenn das schon länger so ist, werden die Neuen Heiligabend vermutlich auch dabei sein. Wichtig sei dann, sagt die Familienberaterin, dass die Neuen sich nicht einmischen. Das gelte für alle Erziehungfragen und auch dafür, wie ein gutes Weihnachtsfest zu sein hat. Kinder wollen in der Regel nicht, dass sich etwas ändert, Änderungen führen also schnell zu Spannungen. Ein Sonderfall ist es natürlich, wenn in einer Patchwork-Familie beide Partner Kinder haben und dann alle an Heiligabend zusammenkommen. Dann muss in Abstimmung mit den Kindern und in Anlehnung an die jeweiligen Familientraditionen ein Kompromiss gefunden werden. " Patchwork ist nicht einfach, es ist eine Aufgabe für alle. Dem müssen sich alle bewusst sein und gemeinsam daran arbeiten ", sagt vom Heede.