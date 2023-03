Deutsches Waffenrecht: Was ist erlaubt, was nicht?

Der Amoklauf in Hamburg zeige, " wie notwendig Änderungen " im Waffengesetz seien, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD ) am Freitagabend in den "Tagesthemen". Strengere Regeln für Waffenbesitzer hatte die Innenministerin zwar schon länger geplant. Die Gewalttat eines 35-Jährigen, der am Donnerstagabend in einem Versammlungsraum der Zeugen Jehovas sieben Menschen und sich selbst tötete, könnte aber die geplante Neuregelung des deutschen Waffenrechts beschleunigen.