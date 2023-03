Auf der Erde regiert der Satan: Wer sind die Zeugen Jehovas?

Warten auf den "Gotteskrieg"

Bekannt sind sie vor allem für ihre Anwerbungs- und Bekehrungsversuche in Fußgängerzogen und an Haustüren. Sie sollen dabei nicht nur den "Wachturm" verkaufen, sondern auch predigen. Dazu werden Zeugen Jehovas rhetorisch ausgebildet. Sie glauben nicht an Jesus als Teil einer Dreifaltigkeit, sondern als ein von Gott geschaffenes Wesen. Sie sind überzeugt, dass es irgendwann ein "Harmagedon" gibt, einen Gotteskrieg, in dem alle Menschen, die keine Diener Gottes sind, vernichtet werden. Deshalb sollten sich die Menschen den Zeugen Jehovas anschließen, um verschont zu werden.