Faeser will schärferes Waffenrecht: Diese Regeln gelten aktuell

Welche Verschärfungen gab es in der Vergangenheit?

Das Waffenrecht ist in Deutschland in den vergangenen Jahren mehrfach geändert worden. Einschneidende Ereignisse, wie die Amokläufe an Schulen in Erfurt und Winnenden haben zu Verschärfungen geführt. Auch der Terroranschlag auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo 2015 in Paris hatte schärfere Waffengesetze zur Folge. Die regelmäßigen Überprüfungen von Waffenbesitzern wurden ausgeweitet und Beschränkungen für den Waffenbesitz verstärkt. Die neusten Änderungen verbieten beispielsweise große Magazine mit mehr als 20 Schuss Munition.