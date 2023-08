Gen Z: Arbeiten ja, aber unter bestimmten Bedingungen

Fast 52.000 Ausbildungsplätze waren Ende Juni in NRW noch unbesetzt. Aber nicht nur Azubis fehlen. In fast allen Branchen sind Unternehmen und Betriebe auch dauerhaft auf der Suche nach ausgebildeten Mitarbeitenden. Gerade bei jungen Bewerberinnen und Bewerbern beobachteten Arbeitgeber aber veränderte Vorstellungen und Erwartungen, sagt Hans Jörg Hennecke, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer NRW.

Die vieldiskutierte Work-Life-Balance rückt gerade in der sogenannten Generation Z, die jetzt am Anfang ihres Arbeitslebens steht, immer mehr in den Vordergrund. Der Aspekt der Selbstentfaltung habe mittlerweile viel mehr Gewicht bekommen, sagt Hennecke, " Sinnerfüllung " bedeute heute für viele nicht mehr alleine der Beruf: "Der Arbeitsmarkt hat sich völlig gedreht. " Die Azubis von heute könnten sich mehr oder weniger aussuchen, wo sie arbeiten wollen - und zu welchen Bedingungen.

Mehr Zeit für Familie und Freunde

So habe die ideale Arbeitswoche für viele junge Menschen etwa nur vier Tage - oder biete auch die Möglichkeit, teils im Homeoffice zu arbeiten. Einerseits, um mehr Zeit für sich zu haben, für eigene Kinder, um Kinderbetreuung besser organisieren zu können - was im Übrigen auch für Männer immer wichtiger werde. Aber auch, um so neben dem Beruf beispielsweise ein Ehrenamt übernehmen zu können.

Arbeitgeber müssten sich zunehmend auf solche Vorstellungen einstellen, sagt Hennecke. Das könne für viele Branchen auch positive Auswirkungen haben: Durch die Möglichkeit, flexibler zu arbeiten, kehrten vielleicht mehr Menschen zurück auf den Arbeitsmarkt, die das bislang aus verschiedenen Gründen mit ihrem Leben nicht vereinbaren konnten.

Auf vier Tage reduziert

Nicht jeder Arbeitgeber aber kann ohne Weiteres eine Vier-Tage-Woche anbieten. Mit Blick auf die Auftragslage würde er seine Mitarbeiter am liebsten mehr als weniger Tage beschäftigen, sagt Andreas Ehlert, Präsident der Handwerkskammer NRW. Dennoch hatte der Schornsteinfegermeister schon zwei Mitarbeitende, die auf eigene Initiative zu einer Vier-Tage-Woche wechselten: Eine junge Frau, die die Zeit von fünf Arbeitstagen auf vier verdichten wollte, weil ihr Anfahrtsweg sehr lang war. Und ein junger Mann, der für entsprechend weniger Gehalt auf vier Tage reduzierte, um mehr Zeit mit seiner Lebensgefährtin verbringen zu können.