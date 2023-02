US-Präsident Biden ist zu seinem ersten Besuch in die Ukraine gereist

US-Präsident Joe Biden ist vor einer geplanten Reise nach Polen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Aus Sicherheitsgründen war seine Visite vorher nicht angekündigt worden. Es ist der erste Besuch des US-Präsidenten in der Ukraine seit der Invasion Russlands am 24. Februar vergangenen Jahres.

Gemeinsamer Besuch einer Kathedrale: Biden und Selenskyi

Biden besuchte zusammen mit Wolodymyr Selenskyj, dem Präsidenten der Ukraine, die Sophienkathedrale in der Haupstadt. Hier legte Biden einen Kranz nieder.

Biden: Koalition vom Atlantik bis zum Pazifik

Auf einer Pressekonferenz erinnerte Biden an die "düstere Nacht" vor fast einem Jahr. Damals habe die Welt fast den Fall von Kiew erwartet. Aber nun, ein Jahr später, stehe die Ukraine, stehe die Demokratie noch.

Gespräch im Präsidentenpalast: Biden und Selenskyj

" Wir haben eine Koalition vom Atlantik bis zu Pazifik geschmiedet, um der Ukraine zu helfen und sich gegen die Aggression zu verteidigen. Wir trauern um die Opfer. Der Eroberungskrieg Putins scheitert gerade ." Auch wolle man in den nächsten Wochen weitere Sanktionen mitteilen. Die russische Wirtschaft sei isoliert worden. " Putin glaubte nicht, dass wir zusammenhalten. Er dachte, er könnte länger durch halten als wir ."

" Sie erinnern uns, was das Wort Mut bedeutet ", sagte er mit Blick auf die Ukrainer. " Es lohnt sich dafür zu kämpfen, solange dies nötig ist ". Es gehe nicht nur um Freiheit in der Ukraine, sondern um Freiheit weltweit, sagte Biden im Gespräch mit Selenskyi.

Selenskyi bedankte sich für den Besuch des US-Präsidenten und sagte: " Wir lieben die Freiheit ebenso ."

Neues Paket für Militärhilfen

Der Besuch wenige Tage vor dem Jahrestag des Beginns der russischen Invasion am Freitag sei ein extrem wichtiges Signal der Unterstützung, sagte Selenskyj. Biden kündigte ein neues Paket an Militärhilfe für die Ukraine im Volumen von einer halben Milliarde Dollar an. Es werde auch Munition für die Mehrfach-Raketenwerfer vom Typ Himars enthalten. Selenskyj sagte, er habe bei dem Treffen mit Biden auch über eine Lieferung von Langstrecken-Raketen gesprochen.