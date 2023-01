Panzer für die Ukraine? 46 Prozent der Deutschen dafür - 43 Prozent dagegen

Die Kritik der Opposition ließ nicht lange auf sich warten. Die CDU / CSU -Fraktion warf der Bundesregierung eine " Verweigerungshaltung " vor. " Dass der neue Verteidigungsminister seit heute prüfen lässt, ob Deutschland Leopard-Panzer liefern kann, ist völlig unverständlich. Warum ist das nicht schon längst geschehen? ", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Johann Wadephul (CDU).

Bevölkerung in Panzer-Frage gespalten

Während in der Politik die Antwort auf die Frage, ob Deutschland schweres Gerät an die Ukraine liefern soll, offenbar eindeutig ausfällt, ist die Meinung der Menschen im Land eher gespalten. Laut Deutschlandtrend - einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des ARD-Morgenmagazins - sind 46 Prozent der Bevölkerung für eine Lieferung von Leopard-Kampfpanzern, 43 Prozent aber dagegen.

Die Gründe dafür sind vielseitig, wie eine Umfrage des WDR im Haus der Geschichte zeigt. " Das ist nicht mein Krieg ", argumentiert beispielsweise ein Mann gegen die Lieferung. " Und ich finde auch nicht, dass die Ukraine mich verteidigt. " Eine Frau zeigt Verständnis, für die Menschen in der Ukraine, die Waffen brauchen, um sich zu verteidigen, fügt aber hinzu: "Ich persönlich habe Angst! "

Ein anderer Befragter hat ebenfalls Verständnis für das Zögern von Olaf Scholz, fügt dann aber hinzu " Ich selber, ich glaube, ich würde es machen! " Wiederum ein weiterer Teilnehmer der Umfrage beschreibt das Dilemma. " Die Russen können sich dann ja schon leicht provoziert fühlen. Aber wir müssen auf der anderen Seite helfen. "

"Ich möchte mich nicht mit der Frage beschäftigen"

Sowohl der Deutschlandtrend als auch die nicht repräsentative Umfrage zeigen, dass die Meinung in Deutschland zur Lieferung von Leopard 2-Panzern an die Ukraine nicht so eindeutig ist, wie sie in den Medien derzeit häufig wirkt. Was auch damit zusammenhängen könnte, dass es einfacher ist, die Lieferung zu fordern, als über diese am Ende dann zu entscheiden.