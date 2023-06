Dammbruch in der Ukraine: Was wir wissen und was nicht

Etwa 42.000 Menschen sind ukrainischen Angaben zufolge nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Nacht zu Dienstag von Überschwemmungen bedroht. Das wahre Ausmaß der Katastrophe wird wahrscheinlich erst in den kommenden Tagen sichtbar werden.

Aber was hat den Dammbruch ausgelöst? Könnte eine der Kriegsparteien von den Folgen einer Überschwemmung mit Zehntausenden betroffenen Zivilisten profitieren? Oder handelt es sich doch um ein tragisches Unglück? Was wir wissen und was nicht.