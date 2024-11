Der Autofahrer wollte gegen 21 Uhr im Stadtteil Heerdt auf einer Sperrfläche wenden. Eine Straßenbahn erfasste ihn trotz Notbremsung seitlich. Der 34-jährige Autofahrer und seine 20-jährige Beifahrerin wurden im Auto eingeklemmt.

Die Feuerwehr konnte die beiden nur mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug holen. Der 34-Jährige starb, seine Beifahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Schon am Vortag tödlicher Straßenbahnunfall

Das ist der dritte Straßenbahnunfall in Düsseldorf in fünf Tagen. Erst am Montagabend wurde am Mörsenbroicher Ei eine Fußgängerin von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte in Düsseldorf eine Straßenbahn eine Person über mehrere Meter mitgeschliffen.