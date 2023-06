Video starten, abbrechen mit Escape Staudamm in der Ukraine zerstört WDR aktuell. . 14:44 Min. . Verfügbar bis 13.06.2023. WDR. Von Sabine Goer.

So groß wie Luxemburg - der Kachowka-Staudamm in der Ukraine ist gebrochen

Stand: 06.06.2023, 16:56 Uhr

Der gewaltige Kachowka-Staudamm in der Ukraine ist gebrochen - die Folgen des Loches in der Staumauer können katastrophal sein. Fest steht: Wasser und See sind für die Ukraine enorm wichtig.