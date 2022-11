Twitter: Mitarbeiter-Exodus nach "Hardcore"-Ansage von Musk

Video-Protest an Fassade der Twitter-Zentrale

Für besonderes Aufsehen sorgte auch eine Protestaktion direkt an der Twitter-Zentrale in San Francisco. Dort wurde an die Außenwand projiziert, welches wenig schmeichelhafte Image Elon Musk offenbar inzwischen bei vielen hat.

Dennoch gibt es weiterhin Mitarbeiter, die bei Twitter bleiben wollen - für die scheidenden Kollegen und Kolleginnen gibt es jedoch respektvolle Worte: " An all die Tweeps, die entschieden haben, dass heute euer letzter Tag ist: Danke dafür, dass ihr durch Höhen und Tiefen fantastische Kollegen gewesen wart. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was ihr als Nächstes macht ", twitterte am Donnerstag Esther Crawford. Für die Plattform arbeitet sie aktuell an der Überarbeitung des Verifikationssystems.