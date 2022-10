Musk übernimmt Twitter - und kommt mit Waschbecken

High-Tech-Milliardär Elon Musk hat offenbar die Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter abgeschlossen und Führungskräfte des Unternehmens gefeuert.

Am Donnerstag (Ortszeit) seien unter anderem der bisherige Firmenchef Parag Agrawal, Finanzchef Ned Segal und die Chefjuristin Vijaya Gadde entlassen worden, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg will Musk zunächst selbst den Chefposten übernehmen.

Musk schleppt Waschbecken in die Zentrale

Auf Twitter veröffentlichte Musk ein Kurzvideo, in dem er ein Waschbecken in die Parteizentrale trägt. Dazu schrieb er: "Entering Twitter HQ - let that sink in!" .

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.