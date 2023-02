Karneval-Randale in NRW: Tumulte vor Festzelt in Menden

Köln und Düsseldorf: es gab wie immer viel zu tun

In den Karnevalshochburgen Düsseldorf und Köln hatte die Polizei zwar auch viel zu tun. Aber in der Düsseldorfer Altstadt sei es nicht mehr gewesen als an anderen Wochenenden auch, sagte eine Sprecherin. " Es gab viel zu tun, aber nichts Herausragendes" . Ähnlich äußerte sich die Polizei Köln.

