Neun verhinderte islamistische Anschläge in NRW seit 2010

Das gilt nicht nur für diese jüngsten Terrorpläne. In den vergangenen Jahren sind immer wieder islamistische Anschlagsplanungen vereitelt worden. Am Dienstag hat das Bundeskriminalamt eine Übersicht veröffentlicht, über die zuvor die "Rheinische Post" berichtet hatte. Demnach sind seit 2010 insgesamt 18 islamistische Terroranschläge in Deutschland verhindert worden.

ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg

" Grundsätzlich ist das eine gute Nachricht. Denn sie zeigt, dass die Sicherheitsbehörden ziemlich gut darin sind, von Anschlagsplänen etwas mitzubekommen und sie frühzeitig zu durchkreuzen ", sagt ARD -Terrorismusexperte Michael Götschenberg. Gleichzeitig mache die Zahl aber auch deutlich, wie anhaltend groß die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus sei.

Auffällig ist: Mit neun vereitelten Anschlägen kam die Hälfte der Fälle aus NRW . Konkret waren das:

ein geplanter Sprengstoffanschlag 2011

ein geplantes Schusswaffenattentat 2011

ein geplanter Sprengstoff- und Schusswaffenanschlag auf den Vorsitzenden der Partei pro NRW 2013

ein geplanter Sprengstoffanschlag gegen Bundeswehrsoldaten 2016/2017

ein geplanter Anschlag mit Rizin in Köln 2018

mutmaßliche Vorbereitungen für Anschläge insbesondere gegen eine Einzelperson 2019/2020

ein geplanter Schusswaffenanschlag in Duisburg oder im Raum Köln 2021

ein geplanter Sprengstoffanschlag auf eine Synagoge in Hagen 2021

Planung eines Anschlags mittels toxischer Substanzen wie Rizin oder Cyanid 2023