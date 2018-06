Die Beamten haben vor Ort Absperrmaßnahmen eingerichtet. Die Durchsuchung der Wohnung des 29-Jährigen, in der er mit den gefährlichen Substanzen hantiert hat, wurde von Spezialkräften der Feuerwehren Essen und Köln übernommen.

Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen. Es wird überprüft, ob ein terroristischer Hintergrund vorliegt. Die Ehefrau des Mannes befinde sich ebenfalls in Gewahrsam, teilte die Polizei am Abend mit. Die gemeinsamen Kinder des Ehepaares seien in Obhut der Stadt Köln.

Stand: 12.06.2018, 21:49