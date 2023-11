Duisburger Terrorprozess gegen Maan D.: Geständnis und Bekenntnis zum IS

" Ich wollte so viele Ungläubige wie möglich töten ", erklärt der Angeklagte, als er die Geschehnisse des 09.04.2023 schildert. In dieser Nacht soll er, so die Anklage, einen 35-jährigen Duisburger nachts mit einem Messer in der Altstadt angegriffen und mit 28 Messerstichen tödlich verletzt haben. Eigentlich habe er es auf die ganze Gruppe abgesehen, mit der das Opfer an diesem Abend draußen gefeiert hatte. Doch dann habe er Sirenen und Schreie gehört und sei nach Hause gegangen.

Der Weg in die Radikalisierung

Seinen Weg nach Deutschland schildert Maan D. vor Gericht so. Kurz nach dem Abitur im Sommer 2015 habe er sich von Syrien auf den Weg nach Deutschland gemacht, um nicht zum Militärdienst eingezogen zu werden. In Deutschland angekommen, habe er Sprachkurse und Jobs in der Lagerwirtschaft aber bereits nach nur wenigen Monaten oder Tagen abgebrochen.