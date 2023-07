Taylor Swift-Konzerte: Run auf Hotels im Ruhrgebiet

Mehrere hundert E-Mails und Anrufe gehen gerade beim Hotel "Zum Schwan" in Gelsenkirchen ein. Und zwar pro Tag. Fast alle wollen nur das Eine: Ein freies Zimmer Mitte Juli 2024. Dann, wenn Superstar Taylor Swift ihre Konzerte in der Arena in Gelsenkirchen gibt.

Im Hotel "Buerer Hof" in Gelsenkirchen sieht es in Sachen Anfragen gerade ähnlich aus. Die Gelsenkirchener Touristen info berichtet von Anfragen aus ganz Europa und sogar den USA .

Hotels vergeben noch keine Zimmer

Noch können die meisten Hotels den Konzertgästen aber keine Zimmer anbieten. Sie vergeben die Zimmer oft erst zwei Monate vor den Konzertterminen. Sie warten nämlich, ob Geschäftsreisende oder Stammkunden ein Zimmer brauchen.

Wer alternativ nach einer anderen Unterkunft sucht, muss teilweise ganz schön tief in die Tasche greifen. Eine kleine Ferienwohnung in Gladbeck kostet zum Beispiel im Konzert-Zeitraum für zwei Nächte mehr als 1.000 Euro.

Millionen Fans wollen Taylor Swift-Karten

Die Suche nach einem Hotelzimmer dürfte für viele Taylor Swift-Fans letztlich aber das kleinere Problem sein. Denn wer eine Karte für eines der Konzerte hat, darf sich schon glücklich schätzen. Knapp drei Millionen Fans haben versucht, Karten für die Konzerte in Deutschland zu bekommen, sagt der Ticketanbieter Eventim. Viele sind leer ausgegangen.