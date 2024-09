Tag des offenen Denkmals: Sieben Tipps für besondere Orte in NRW

3. Gütersloh - Villa "Schlüter"

Im Jahr 1888 wurde das Gebäude (Unter den Ulmen 6 in 33330 Gütersloh) errichtet - zu sehen ist der repräsentative Architekturstil zur Zeit von Kaiser Wilhelm II. , mit Risaliten und gotischen Elementen. Im Erdgeschoss des Gebäudes gibt es aufwendige Gewölbedecken im Flur und in der Vorhalle, die unter anderem mit Ornamenten verziert sind. " Die Mosaikfliesen auf dem Boden spiegeln in einer Muster- und Farbpracht die Gliederung der Decke wider ", heißt es auf der Website der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Das sanierte Gebäude ist am Tag des offenen Denkmals erstmals für die Öffentlichkeit zu besichtigen.

Info: Zwischen 12 und 15 Uhr ist die Villa zu besichtigen. Für Fragen steht ein Ansprechpartner zur Verfügung.

4. Gelsenkirchen - Verwaltungsgericht

Erbaut wurde der monumentale Backsteinbau im Stil der Neurenaissance in den Jahren 1907 bis 1910. Lange Zeit residierte in dem Gebäude (Bahnhofsvorplatz 3 in 45879 Gelsenkirchen) die Hauptpost. Seit 1984 befindet sich in dem viergeschossigen Haus das Verwaltungsgericht. Das Gebäude, in dem sich eine Schalterhalle aus alten Zeiten befindet, ist von außen mit Erker, Blendgiebel und Turm ein Blickfang. Führungen durch das und um das Denkmal sind zwischen 11 und 16 Uhr stündlich möglich.

Info: Zwischen 11 und 17 Uhr ist das Gebäude geöffnet. Es gibt um 11.30 Uhr und 14 Uhr eine Schauverhandlung zum Denkmalrecht.

5. Bonn - Amerikanische Siedlung

Seit 1951 gibt es die Amerikanische Siedlung (Ecke Kennedyallee/Europastr. 2 in 53175 Bonn). Das 2,5 Quadratkilometer große Areal wurde einst für US -Diplomaten errichtet. Zur Siedlung zählten neben einer Kirche im Neuengland-Baustil unter anderem Wohnhäuser, eine High School, ein Kindergarten, eine Tankstelle sowie Theater, Bürogebäude - und der "American Embassy Club". Seit 1990 ist das gesamte Areal der Amerikanischen Siedlung in Bonn ein Denkmal.