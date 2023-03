Synodaler Weg: So will die Katholische Kirche die Gläubigen zurückgewinnen

Umgang mit sexualisierter Gewalt

Ungewöhnlich einstimmig verlangten alle Beteiligten beim Synodalen Weg strengere Vorgehensweisen im Umgang mit Priestern, die sexuelle Gewalt verübt haben. Schärfere Auflagen und die Einsetzung einer " Kontrollperson " sollen helfen. Ebenfalls einstimmig sprach sich die Versammlung für ein Papier aus, das " Maßnahmen gegen Missbrauch an Frauen in der Kirche " vorsieht.

Zölibat für Priester

Wenige Tage vor der Versammlung hatten die Bischöfe noch Änderungen verlangt an einem Papier über die Freistellung des Zölibats für Priester. Der Text, in dem der Papst gebeten werden sollte, die Zölibatspflicht für Priester abzuschaffen, wurde so geändert, dass der Papst nur noch die Pflicht zum Zölibat " prüfen " solle. In dieser Fassung ging der Text mit satter Mehrheit auch unter den Bischöfen durch. Damit wird nun die Verpflichtung zum Zölibat in Frage gestellt, nicht das Zölibat selbst.

Und wann kommen die Reformen in den Gemeinden an?

" Morgen können wir damit beginnen, die Reformen umzusetzen ", sagte am Samstag Bischof Georg Bätzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Verpflichtend sind die Beschlüsse jedoch nicht. Der Reformweg setzte von Beginn an auf die freiwillige Selbstbindung der Bischöfe. Im Jahr 2026 soll eine weitere Synodalversammlung darüber beraten, ob und wie die Beschlüsse verwirklicht worden sind.

Zudem können ohne Papst Franziskus zwei Punkte gar nicht erst umgesetzt werden: die Zulassung von Frauen als Diakonin und ein Ende des Pflichtzölibats für Priester.

Wie sind die Reaktionen?

Sowohl die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) als auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) zogen ein überwiegend positives Fazit.

Die Austrittswelle aus der Kirche werden diese Reformen nicht beenden, gibt Bischof Bätzing zu. Aber für aktive Gläubige, die noch in der Kirche seien, könnten die Beschlüsse das Signal geben, dass etwas voran gehe, so die Hoffnung des Bischofs.

Ihm sei ein großer Stein vom Herzen gefallen, sagte Bischof Bätzing am Samstag. Er sprach von einem " Meilenstein ". Entgegen einigen Unkenrufen sei der Synodale Weg kein " zahnloser Tiger ", sondern " Ausdruck einer lebendigen, bunten und diversen synodalen Kirche ".

Irme Stetter-Karp, ZdK-Präsidentin

" Ohne Zweifel hätte mich mir mehr gewünscht ", sagte am Samstag ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp. Eine strukturelle Veränderung habe man nicht erreicht. Aber es sei ein großer Erfolg, dass nun alle großen Themen offen auf dem Tisch lägen und dass Katholiken gelernt hätten, dass sie entscheiden dürfen.

"Ich bedaure es zutiefst, dass eine kleine Zahl von Bischöfen in Deutschland diese strukturellen Veränderung verhindert. Einzelne Bischöfe haben weiter eine falsche Vorstellung von Macht." Irme Stetter-Karp, ZdK-Präsidentin

" Es wird ganz deutlich: Die Katholische Kirche in Deutschland bewegt sich, auch wenn Rom vielleicht nicht mitgehen will ", so die Einschätzung von WDR-Religionsexperte Theo Dierkes. Das katholische Reformprojekt Synodaler Weg in Deutschland sei entgegen mancher Befürchtung zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen.

Woher kommt eigentlich die Bezeichnung "Synodaler Weg"?