Wahl in Österreich: Brechen jetzt auch in Deutschland die Brandmauern?

" Aber auch hierzulande gibt es Strömungen innerhalb der Christdemokraten, die das ändern wollen und sich die antidemokratischen Rechten als Koalitionspartner erschließen wollen." Das zu verhindern, sei " vor allem ein Kampf innerhalb der Union ".

Was unterscheidet die AfD von der FPÖ?

Gleichzeitig sieht Semsrott aber noch weitere Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland: Als deutlich jüngere Partei sei die AfD längst nicht so etabliert wie die FPÖ. In Österreich habe es außerdem eine Brandmauer gegen die FPÖ ohnehin nie richtig gegeben. " Schon seit den 1980er Jahren gab es in Österreich Koalitionen mit der ÖVP und sogar der sozialdemokratischen SPÖ."

In Deutschland dagegen halte die Brandmauer gegen die AfD " im Großen und Ganzen " bislang noch. Man könne " nur darauf hoffen und vertrauen, dass die Kräfte innerhalb der Union, die notfalls auch schwierige Kompromisse mit anderen demokratischen Kräften einer vermeintlich einfacheren Koalition mit der AfD vorziehen, weiter gestärkt werden" .

Politikwissenschaftler Lembcke: Brandmauer stabil

Auch für Oliver Lembcke, Politikwissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum, ist die Brandmauer der Union in Deutschland zur AfD stabil. Das liege auch an der bayrischen Volkspartei CSU, für die es in der Historie rechts neben sich bislang keine andere Partei gegeben habe.

"Deswegen waren die Freien Wähler ja fast schon eine kleine Katastrophe für sie." Im Moment könne aber kaum eine andere Partei CSU-Chef Söder überbieten in der Anti-AfD-Rhetorik.

Die Ergebnisse in Österreich seien jedoch ein "gewisses Warnzeichen". Dort sei - anders als in Deutschland - die Große Koalition seit Jahrzehnten eine Art Dauereinstellung gewesen. Dagegen habe sich die FPÖ entwickelt, allerdings auch schon vor Jahrzehnten. "Das kennen wir so in Deutschland noch nicht."

"Fatales Signal" an Europa

Arne Semsrott sagt, dass es für die EU " ein fatales Signal " sei, wenn jetzt, wie es sich am Montag andeutete, der FPÖ-Chef Herbert Kickel, dem immer wieder Nazi-Vokabular vorgeworfen wurde, österreichischer Kanzler werden sollte. Das Band der Länder in Europa, die antidemokratische, autoritäre Züge zeigen - wie Ungarn oder die Slowakei - würde damit gefestigt. Es wäre " Aufwind für antidemokratische Parteien in anderen Ländern ".

