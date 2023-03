Mögliche Entscheidung im Streit zwischen Woelki und Axel-Springer-Verlag

Seit einiger Zeit beschäftigt sich das Kölner Landgericht mit dem Streit zwischen dem Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki und dem Axel-Springer-Verlag. In den vergangenen Monaten ging es um mehrere Berichte der Bild-Zeitung, gegen die sich der Kardinal wehrt.

Im Fall am Mittwoch geht es um die Frage, was der Erzbischof über einen Priester und dessen anzügliche Handlungen an Minderjährigen wusste, bevor er ihn beförderte. In dem juristischen Streit geht es konkret um zwei Dokumente, um einen Polizeibericht und um ein Gesprächsprotokoll. Für viele Beobachter allerdings geht es eher um das große Ganze.

Belastende Zeugen

Für diesen Fall hat das Gericht eine Zeugin und einen Zeugen geladen. Sie wurden bereits vor einiger Zeit vor Gericht befragt. Die ehemalige Sekretärin von Woelkis Vorgänger Kardinal Meisner sagte zum Beispiel, dass sie mit dem heutigen Kardinal bereits vor vielen Jahren über die Vorlieben des Priesters gesprochen habe.

Dass der Geistliche beispielsweise von Saunabesuchen mit Messdienern berichtet habe oder dass die Sekretärin mit in Ferienfreizeiten fuhr, um den Priester zu ermahnen, wenn er gegenüber Jugendlichen wieder anzüglich wurde. Das habe sie Woelki damals in einem Telefongespräch mitgeteilt.