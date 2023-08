Tödliche Gefahr: Störche fressen Gummibänder

Aber warum sind es gerade Gummibänder, die auf dem Speiseplan der Störche landen? Der Grund ist laut Thomsen eine schlichte Verwechslung: " Störche identifizieren die Bänder als Regenwürmer, eines ihrer wichtigsten Beutetiere."

Tiere halten Bänder für Regenwürmer

Mageninhalt eines Storchs

Die Verwechslung kann in vielen Fällen tödlich sein, besonders für Jungvögel, die von ihren Elterntieren mit den vermeintlichen Würmern gefüttert werden. " Hat ein Weißstorch eine größere Anzahl dieser Bänder geschluckt, ballen sie sich als unverdauliche Masse in der Speiseröhre oder im Magen zusammen und können den Tod zur Folge haben ", berichtet Bärbel Rogoschik vom Artenschutzzentrum Leiferde.

Im Fall des Jungstorches, über den die Wildvogelhilfe Leipzig berichtet hat, war das Tier sogar nicht mehr flugfähig. "Der Storch war beim ersten Ausflug also gar nicht flugfähig. Er hatte durch die Gewichtsverlagerung Mühe zu fliegen und landete in einem Schacht", heißt es in dem Facebook-Post.

Bestand in NRW hat sich erholt