Im Allwetterzoo lässt das Schicksal der Störche die Vogelpfleger auch nicht kalt, so Marcel Alaze. Er hat am Freitagmorgen eins der toten Tiere geborgen: " Leider hätte ich keinen lebendigen Storch so herunterholen können, ohne ihm noch mehr Qualen zu bereiten. "

Die Kritik in den Sozialen Medien kocht hoch: " Das gehört mittlerweile zu unserer Arbeit dazu ." Man habe sich nur sehr schweren Herzens entschlossen, so zu handeln. Aber eine bessere Lösung gäbe es bislang leider nicht - weder jetzt noch in Zukunft.

Über dieses Thema berichten wir am 23.06.2023 in der Lokalzeit im Radio und im Fernsehen.