Von 3 auf 706: So viele Storchenpaare gibt es in NRW

2022 zählte das Landesumweltamt 706 Brutpaare - das waren fast 100 mehr als im Jahr zuvor. Für dieses Jahr sei die Erfassung der Weißstörche noch nicht abgeschlossen, sagt Michael Jöbges, Fachmann für Vogelschutzgebiete beim Landesumweltamt ( Lanuv ). Zurückgegangen seien die Bestände aber nicht.

So wenig Störche gab es in den 1990er Jahren

Anfang der 1990er Jahre sah das noch ganz anders aus: Damals lebten nur noch drei Storchenpaare in NRW . Inzwischen hat sich der imposante Vogel - auch bekannt als Klapperstorch - an vielen Orten niedergelassen.

In Dortmund wohnen zwei Paare in Schutzgebieten. Im Kreis Mettmann gibt es ein Brutpaar. Voriges Jahr wurde erstmals eines in Krefeld nachgewiesen. Die Hochburg ist aber der Kreis Minden-Lübbecke. Störche siedeln an Flussauen, etwa an Weser, Ems, Lippe und Ruhr, am Niederrhein, auch im Kreis Kleve und in Münster.

Hier brüten Störche

Die Internetseite www.vogelmeldung.de listet auf, wo zuletzt Weißstörche gesichtet wurden. Auch Nester sind gelistet - zum Beispiel hier: