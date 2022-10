Stinkwanzen im Anmarsch - was tun?

Einige dürften sich in den letzten Wochen gefragt haben, woher die vielen dunklen Tierchen in der Wohnung an Wänden oder Fenstern kommen - und wie man ihren hartnäckigen Gestank wieder loswird. Eines vorab: Gefährlich für die Gesundheit sind die Wanzen zum Glück nicht.

Wieso so viele Stinkwanzen?

Grundsätzlich können sich Stinkwanzen bei Trockenheit und Wärme ideal vermehren. Hitzewellen, die in diesem Sommer deutlich spürbar waren und die in der Klimakrise häufiger auftreten, begünstigen also ihre Ausbreitung.

Wenn es im Herbst dann kühler wird, ist den Wanzen - genau wie uns - kalt. Temperaturen unter zehn Grad vertragen sie nicht. Deshalb versuchen sie entsprechend, sich einen Weg ins Warme, also die Wohnung, zu suchen.