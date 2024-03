Neuer Eigentümer für Metronom Theater in Oberhausen

"Tabaluga & Lilli", "Tarzan", "Tanz der Vampire". Mehr als 20 Jahre lang war das Metronom Theater in Oberhausen die Heimat für Musicals und Shows. Im März 2020 war Schluss. Die Besucherzahlen waren " zu niedrig für ein dauerhaft profitables Live Entertainment Geschäft ", hatte der damalige Eigentümer Stage Entertainment gesagt.

Seit vier Jahren steht die markante Halle am Oberhausener Centro damit mittlerweile leer. Jetzt übernimmt der Konzertveranstalter Semmel Concerts aus Bayreuth das Gebäude. Er will es noch in diesem Jahr komplett sanieren, unter anderem die Technik und die Ausstattung. In das Theater passen bis zu 1800 Besucher.

Neue Shows im Metronom Theater

Danach will der neue Eigentümer " den Spielbetrieb schnellstmöglich wieder aufnehmen ". Noch in diesem Jahr soll die erste neue Show starten. Welche das ist, ist noch unklar, soll aber bald bekannt gegeben werden. Dieter Semmelmann, Geschäftsführer von Semmel Concerts verspricht wechselnde Musicals und Shows. Er freut sich, " das Theater nach einem vierjährigen Dornröschenschlaf zu neuem Leben zu erwecken ".

Für Oberhausens Oberbürgermeister Daniel Schranz ist der Neustart des Metronom Theaters " eine sehr gute Nachricht für die Menschen in Oberhausen ". Am Mittwochmittag wird am Metronom Theater offiziell der Schlüssel übergeben.

