Erstmals Ansprechspartner für queere Menschen bei NRW-Staatsanwaltschaft

Gewalttat beim CSD Münster: Trans Mann gestorben

Beim Christopher Street Day in Münster am 27. August wurde der 25-jährige trans Mann Malte C. angegriffen. Er wurde lebensgefährlich verletzt, als er zwei Frauen zur Hilfe eilte, die homophob beledigt wurden. Im Krankenhaus ist er seinen schweren Verletzungen erlegen. Die queere Community reagierte entsetzt. Der Landesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes ( LSVD ) NRW erklärte: "Die Polizei Münster und der polizeiliche Staatsschutz müssen diese transfeindliche Gewalttat schnell aufklären und als das einordnen, was sie ist: eine politisch motivierte Straftat." Der 20-jährige Verdächtige sitzt aktuell wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge in Untersuchungshaft.