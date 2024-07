Es wirkt wie ein Karnevalszug auf dem Wasser. Da schippert die Lokomotive mit Jim Knopf über das Wasser und zieht gelben Rauch hinter sich. Nebenan turnen Matrosen auf einem Gummiboot. Ein Tretboot wird von Deko-Fußbällen angetrieben. Der EM-Pokal weht wie ein Fahne am Mast.

Die „Crazy Boats Parade“ auf dem Rursee findet dieses Jahr bereits zum 9. Mal im Rahmen des Eifler Volksfests „Rursee in Flammen“ statt. Dann schippern Boote in die Rurberger Bucht, die man so noch nicht gesehen hat. „Hauptsache schwimmfähig“, bringt es Veranstalter Sander Lutterbach auf den Punkt. „Jeder Crew ist die Inszenierung selbst überlassen.“ Prämiert wird das originellste Wasserfahrzeug. Erlaubt sind Paddel-, Segelboot oder Angelkahn oder schwimmende Eigenkonstruktionen.

Wasser-Unikate

Teilnehmende Boote auf dem Rursee

Die Eifler Veranstalter sind stolz auf diesen Wettbewerb. Hunderte Zuschauer schauen sich vom Ufer das Spektakel an. „Das sind keine Sachen, die in ein bis zwei Stunden zusammengezimmert sind“, sagt der Simmerather Bürgermeister und Jury-Mitglied Bernd Goffart anerkennend. So wie die Lokomotive mit der Startnummer drei. Ein ganzer schwarzer Holzaufbau sorgt dafür, dass das Boot zur Lokomotive im Wasser wird.

Rursee in Flammen

Den Teilnehmern bleibt es nach dem Wettbewerb selbst überlassen, die Möglichkeit zu nutzen, an den Bootsstegen anzulegen. Nach der Parade der verrückten Boote ist noch lange nicht Schluss. Auf zwei Bühnen gibt es Live-Musik. Traditionell werden Ufer und Boote am Samstagabend festlich mit Lämpchen beleuchtet, bevor gegen 23.00 Uhr das große Abschluss-Höhen-Feuerwerk stattfindet.

Unsere Quelle: