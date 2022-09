CSD in Dortmund - überschattet vom Tod in Münster

Der Dortmunder Verein SLADO hatte in diesem Jahr unter dem Motto "Gemeinsam mit viel Liebe - Hand in Hand für Menschenrechte" zum CSD in der Dortmunder Innenstadt aufgerufen. Man wolle zeigen, wie vielfältig und bunt die Stadt und die LGBTQI -Community seien. Laut Polizei-Schätzung kamen etwas mehr als die angemeldeten 3.000 Menschen. Überschattet wurde die Demonstration aber von zwei brutalen Übergriffen im Vorfeld.

Wegen Zivilcourage: Mann brutal niedergeschlagen

Trauer um Malte in Dortmund