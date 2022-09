Gewalttat beim CSD: Zivilcourage - wie geht das noch?

Malte C. musste sterben, weil er den Mut hatte, sich einzumischen. In eine Situation, die bedrohlich gewirkt haben muss - und für die meisten Menschen wahrscheinlich verängstigend. Ein weiterer Fall, in dem ein Mensch für seine Zivilcourage bitter bezahlen muss. Drei queerfeindliche Übergriffe pro Tag zählt der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD). Allein auf den letzten CSD-Veranstaltungen in Jena, Berlin oder Bielefeld seien Menschen angefeindet oder verprügelt, Regenbogenflaggen von aggressiven Angreifern zerrissen worden, sagt Sprecher René Mertens.