Sparkassen-Präsident: Mehrheit der Deutschen kann bald nicht mehr sparen

Die hohe Inflation setzt den Deutschen zu und bringt sie vermehrt an ihre finanziellen Grenzen. Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis sagte der "Welt am Sonntag", sein Unternehmen rechne damit, dass bald bis zu 60 Prozent der deutschen Haushalte ihr monatliches Geld komplett für die Lebenshaltung einsetzen müssen - also nichts mehr zurücklegen können.

Deutschlandweit gibt es rund 40 Millionen Haushalte, rund 24 Millionen von diesen wären demnach von den finanziellen Engpässen betroffen. Vor einem Jahr noch konnten laut Sparkassen-Vermögensbarometer nur 15 Prozent der Haushalte kein Geld zur Seite legen.