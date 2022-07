Energiespartipps: So verbrauchen Sie weniger Gas und Strom im Alltag

Kürzer Duschen, weniger Heizen. Dazu werden Verbraucherinnen und Verbraucher immer wieder aufgefordert. Aber: Wir können noch deutlich mehr tun als das, um Energie zu sparen, nicht nur mit Blick auf den Winter.

Badezimmer

Warmwasser macht laut Verbraucherzentrale NRW rund 13 Prozent der Energiekosten pro Haushalt aus. Das größte Einsparpotential liegt beim Duschen. Das beginnt bereits beim Duschkopf: Ein wassersparendes Modell (ab ca. 20 Euro) verbraucht 6 bis 8 Liter pro Minute, übliche Duschköpfe etwa 12 bis 14 Liter - entsprechend muss mehr Wasser erhitzt werden. Kürzer duschen oder das Wasser beim Einseifen abstellen spart weitere Liter, etwas kälter duschen spart Energie.

Im Durchschnitt duschen wir mit 40 Grad warmen Wasser - wer drei Grad kälter duscht, spart laut Verbraucherzentrale zehn Prozent Energie. Wer einen elektrischen Durchlauferhitzer hat, kann außerdem die Temperatur am Gerät so einstellen, dass beim Duschen kein kaltes Wasser mehr zugemischt werden muss - und so unnötig Wasser erhitzt wird, das anschließend wieder heruntergekühlt wird.

Wer sich mit kaltem Wasser die Hände wäscht oder warmes Wasser während des Zähneputzens nicht weiterlaufen lässt, kann hier weiter Energie und Geld sparen.