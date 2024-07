Von wegen verdörrte Vegetation: In diesem Sommer ist im Vergleich zu den Vorjahren alles anders – aktuell ist das Gras auf den Wiesen saftig grün, ebenso die Blätterpracht an den Bäumen in Parks. Das genießen viele bei einem Spaziergang, einer Radtour oder einem Picknick im Freien.

Und das Grüne in der Natur hat auch unmittelbar Auswirkungen auf uns, sagt der Farbpsychologe Karsten Homann aus Hamm: Es sei ein " ruhiges, gelassenes, aber dennoch zielstrebiges Wachstum ", so Homann gegenüber dem WDR . Es erfolge nicht " voll Power ", sondern Schritt für Schritt. Das rufe das Beständige, auch eine gewisse Langsamkeit in uns hervor – nach dem Motto " alles ein bisschen gemächlicher angehen in dem ansonsten hektischen Alltag ".

Viel Regen sorgt für grüne Natur

Der Hauptgrund, warum es vielerorts in NRW derzeit so grün ist: Es hat insgesamt häufig und viel geregnet. In den vergangenen zwölf Monaten sind nach Angaben des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) in jedem Monat überdurchschnittliche Niederschlagsmengen gemessen worden - das hatte für viele Menschen auch unangenehme Folgen, beispielsweise vollgelaufene Keller.