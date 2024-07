Bei der Verbraucherzentrale NRW hält man die Ergebnisse der Studie für verlässlich, zumindest was die aktuelle Aussage angeht. " Wie hoch der Preis für eine Kilowattstunde in zehn bis 15 Jahren sein wird, weiß niemand, aber das halten wir auch nicht für so entscheidend ", sagt Christian Handwerk von der VZ . Es sei aber recht sicher, dass sowohl die Energiekosten für Wärme als auch der CO2-Preis in Zukunft steigen werden. " Also ist die Prognose auf Basis des steigenden Preises pro kWh aussagekräftig ", so Handwerk.

