WEITERE NACHRICHTEN

Studie: Was bringt die Vier-Tage-Woche? • Seit Februar haben 45 deutsche Unternehmen zur Probe die Vier-Tage-Woche ohne Abschläge beim Lohn eingeführt. Unter anderem wollten die Firmen wissen, wie sich die kürzere Arbeitszeit auf Produktivität und Betriebsklima auswirkt und wie die Kunden darauf reagieren. Ein Team der Uni Münster hat das Pilotprojekt wissenschaftlich begleitet. Heute Vormittag werden die Ergebnisse der Untersuchung in Düsseldorf vorgestellt.

Israel meldet Tötung eines weiteren Hamas-Führers • Israel hat nach eigenen Angaben den Hamas-Führer Jahja Sinwar bei einem Militäreinsatz getötet. Der Chef der radikal-islamischen Gruppe galt als Drahtzieher des Terrorangriffs vom 7. Oktober, bei dem mehr als 1.200 Menschen getötet wurden. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete den Tod von Sinwar als Anfang vom Ende des Gaza-Krieges. Der Einsatz im Gazastreifen werde weitergehen, bis alle etwa 100 noch in der Gewalt der Hamas befindlichen Geiseln befreit seien.

Toter bei heftigen Überschwemmungen in Frankreich • Für sechs Départements in der Südhälfte des Landes erließ der Wetterdienst Météo France die höchste Warnstufe. In den betroffenen Regionen sind Autobahnen und Bahnstrecken gesperrt, Gebäude wurden evakuiert, Schulen bleiben geschlossen. In Paris wurde am Abend laut Medienberichten ein Mann von einem umstürzenden Baum erschlagen.

Joe Biden

US-Präsident Joe Biden in Deutschland • Sein Aufenthalt in Berlin wird wohl nicht einmal 24 Stunden dauern: Gestern Abend ist US-Präsident Joe Biden zu seinem Besuch eingetroffen, der wegen Hurrikan Milton verschoben werden musste. Am Vormittag wird Biden bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Dann folgt ein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ), dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Ministerpräsidenten Keir Starmer. Unter anderem geht es um Hilfe für die Ukraine. Abreise ist am Abend.

Extrem gefährlich: der grüne Knollenblätterpilz

Pilzvergiftung: Zwei Patienten haben neue Leber • Drei Kinder und ein Erwachsener werden wegen akuten Leberversagens nach dem Verzehr von Knollenblätterpilzen auch weiterhin in der Essener Uniklinik behandelt, die auf Lebertransplantationen spezialisiert ist. Zwei Patienten hätten bereits eine Spenderleber erhalten, hieß es gestern. Über die Aussicht auf Genesung lasse sich derzeit keine zuverlässige Prognose stellen. Zwei der Kinder warten demnach immer noch auf ein passendes Spenderorgan. Auch im Münsterland hatte sich eine junge Frau mit selbstgesammelten Pilzen vergiftet und kämpft jetzt in der Uniklinik in Münster ums Überleben.

Kongress zu Adipositas geht in Köln zu Ende • In Köln endet heute der Adipositas-Kongress. Die Stigmatisierung von Menschen mit starkem Übergewicht habe negative Auswirkungen auf deren psychische und physische Gesundheit – und finde sogar im Gesundheitswesen statt, so die Experten. Patienten erhielten unreflektierte Ratschläge zur Gewichtsreduktion, Gesundheitsprobleme würden ohne eingehende Untersuchung auf die Adipositas geschoben, die Fettleibigkeit selbst nicht angemessen oder falsch therapiert.