In der Nacht zu Dienstag sind drei Kinder in die Essener Uniklinik eingeliefert worden. Alle drei mit akutem Leberversagen. Alle drei schweben in Lebensgefahr. Die Kinder hatten selbst gesammelte Pilze gegessen und sich so vergiftet. Sie sind zwischen fünf und 15 Jahre alt, sagt die Uniklinik auf WDR -Nachfrage. Auch der Vater eines der Kinder wird mit einer Vergiftung behandelt.

Zwei der Kinder sind verwandt, das dritte kommt aus einer anderen Familie. Die zwei Fälle sind unabhängig voneinander. Die Kinder kommen laut Uniklinik auch nicht aus dem Ruhrgebiet. Sie wurden nach Essen gebracht, weil sie jetzt dringend eine Spenderleber brauchen. Dafür sind die Ärzte an der Essener Uniklinik Spezialisten. Die Klinik ist eines der führenden Transplantationszentren in Deutschland. Fälle von Pilzvergiftung gibt es zwar häufiger in der Klinik. " Jetzt hatten wir das aber recht lange nicht mehr ", sagt eine Klinik-Sprecherin.

Kinder warten nach Pilzvergiftung auf Spenderleber