PayPal: Bis zu zehn Euro Gebühren für inaktive Konten

In vielen Ländern treten die neuen Regeln sofort in Kraft. In einer Fußnote weist PayPal darauf hin, dass private Konten, die in Deutschland, Österreich, Italien, Griechenland, Ungarn und Polen registriert sind, von der Inaktivitätsgebühr in diesem Jahr (2022) noch befreit sind. Die Gebühr dürften dann ab 2023 eingezogen werden.