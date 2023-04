Prozess um ersticktes Kita-Kind in Gelsenkirchen muss verschoben werden

Der Prozess war schon mitten in der Beweisaufnahme. Ein Polizist und die Eltern des in der Kita beim Mittagsschlaf erstickten Jungen hatten bereits ausgesagt. In einer Pause stellte sich dann heraus, dass ein Schöffe den ganzen Mai im Urlaub ist und deswegen beim nächsten Prozess-Termin nicht dabei sein könnte. Eine zu lange Unterbrechung, der Prozess wurde abgebrochen.

Das Gericht stellte nach der Panne am Freitag klar: Der Schöffe wurde aus Versehen nicht über den nächsten Termin informiert. Es sei ein organisatorisches Versagen des Gerichts gewesen. Der Prozess soll nun im Oktober neu gestartet werden. Die Eltern des verstorbenen Jungen müssen dann noch einmal zum Tod ihres Kindes aussagen.

Albtraum: Kind in Kita gestorben

Es ist der Albtraum aller Eltern, den eine Familie aus Gelsenkirchen Ende August 2021 erlebt hat: Das Kind in der Mini-Kita abgeben, wo es dann auf tragische Weise stirbt. So geschehen in einer Großtagespflege im Stadtteil Schalke vor zweieinhalb Jahren. Ein zwei Jahre alter Junge erstickte während des Mittagsschlafs in einem Etagenbett – unbemerkt und qualvoll.

Vorwurf der fahrlässigen Tötung

Die beiden angeklagten Tagesmütter müssen sich nun wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Die 38- und die 26-Jährige hätten laut Staatsanwaltschaft den Tod verhindern können, wenn sie zum einen dafür gesorgt hätten, dass das Bett sicher ist. Oder wenn sie im Raum anwesend gewesen wären, oder wenigstens die Geräusche im Zimmer mit einem Babyfon überwacht hätten.