SEK-Einsatz nach Raubüberfall: Zwei Männer in Hamm festgenommen

Es geht um einen Überfall vom vergangenen Donnerstag (25.04.2024): Zwei Täter drangen am späten Abend in eine Wohnung ein und griffen die Bewohner an. Der Polizei Hamm zufolge waren sie bewaffnet, sprühten mit Reizgas um sich und gaben Schüsse ab.

Die Täter griffen sich eine Spielekonsole und ein Handy und flüchteten aus der Wohnung. Eine Person kam mit Verletzungen ins Krankenhaus.

28-Jähriger in U-Haft

Wie die Polizei nun mitteilt, gelang es am frühen Dienstagmorgen, einen 28-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Er leistete keinen Widerstand. Gleiches gilt für den zweiten Tatverdächtigen, einen 35-jährigen Mann.

Auch er wurde am Dienstag in einer Wohnung in Hamm verhaftet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der 28-Jährige einem Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft.

Zusammenhang mit weiterem Überfall?

Der 35-jährige Tatverdächtige dagegen wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Polizei prüft jetzt, ob es möglicherweise einen Zusammenhang zu einem weiteren Überfall gibt. Im März war ein Supermarkt in Hamm überfallen worden. Die Ermittlungen laufen.

Unsere Quellen:



Polizei Hamm