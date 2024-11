Der Duisburger Zoo verwandelt sich in diesen Tagen in ein Lichtspektakel. Bei den Zoolichtern werden Wege und Gehege mit stimmungsvollen Installationen in Szene gesetzt. Gleichwohl trübt der überraschende Tod von fünf Koalas die Freude über die neue Attraktion. "Wir haben uns aber weinenden Auges dazu entschlossen, den Besuchern trotz unseres Verlustes das Ergebnis monatelanger Planung und Arbeit nicht vorzuenthalten" , sagt Zoodirektorin Astrid Stewin.

Der Tipp des Lichtkünstlers: Ein Besuch bei Nieselregen

Ein echter Geheimtipp kommt direkt vom Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld: "Am besten bei leichtem Nieselregen vorbeikommen!" Denn die feinen Wassertröpfchen in der Luft reflektieren das Licht und sorgen für eine noch intensivere Atmosphäre. So bekommen die Projektionen eine größere Fläche und die Farben leuchten besonders eindrucksvoll, sagt Flammersfeld.

Nachtaktive Tiere erleben

Diese bunt leuchtenden Fantasietiere sind auch bei den Zoolichtern zu sehen.

Christian Schreiner, Pressesprecher des Duisburger Zoos, betont, dass die Tiere von den Lichtern nicht gestört werden. "Alle Tiere haben Rückzugsmöglichkeiten, wenn sie Ruhe brauchen" , erklärt er. Besonders die Rentiere zeigen sich jedoch von ihrer neugierigen Seite und scheinen das Licht geradezu zu genießen. "Es wirkt fast, als würden sie 'Lichtbaden'" , beschreibt Schreiner schmunzelnd.

Auch bei den Wombats ist die Gelegenheit günstig. Da die Zoolichter bis in die Abendstunden dauern, können Besucher auch diese nachtaktiven Tiere mit etwas Glück in Aktion erleben. Tagsüber bleiben die Wombats meist verborgen, aber bei Dunkelheit wird ihr Gehege lebendig.

Günstigere Tickets unter der Woche

Neben der besonderen Atmosphäre gibt es noch einen Anreiz, die Zoolichter zu besuchen. Unter der Woche sind die Tickets für die Zoolichter günstiger als die regulären Eintrittspreise, was sich gerade für Familien oder Gruppen besonders lohnt.

Ein Smiley leuchtet bei den Zoolichtern in Duisburg.

"Wir alle kennen den Duisburger Zoo, aber das Licht lenkt den Blick plötzlich auf ganz andere Bereiche und schafft eine völlig neue Erfahrung" , sagt Zoobesucher Daniel. Die bunte Beleuchtung zeigt den Zoo aus einer völlig neuen Perspektive, und selbst altbekannte Gehege wirken plötzlich geheimnisvoll und voller Überraschungen.

Die Zoolichter im Duisburger Zoo laufen noch bis 1. Dezember. Wer den Zoo also einmal auf eine ganz besondere Weise erleben möchte, sollte sich die Chance nicht entgehen lassen - und vielleicht tatsächlich auf einen leichten Regenschauer hoffen.

