Wöllerween: Wie ein Bottroper Dorf zur Gruselhochburg wird

Gruselnebel und Motorsägen

Jetzt geht's für alle vier durch das Labyrinth. Dichter Nebel im ersten Raum, dann eine Motorsäge. Nur ganz kurz schreien die drei Mädchen, dann rennen sie furchtlos in den nächsten Gang. Dort können ihnen auch die Erschrecker nichts anhaben. Mutig bahnen sie sich ihren Weg durch die dunklen Horror-Gänge. Am Ende sagt Emilia: "Ich hatte eigentlich keine Angst, ich fand's vor allem cool."

"Das Labyrinth ist nicht für jeden was" , so Stephanie Nordmann, "darum haben wir hier auch Bereiche für weniger Mutige." Für die ganz Kleinen gibt es zum Beispiel ein Zelt mit Kinderschminken und kleineren Spielen. Und wer nur gucken möchte, für den gibt es hier sogar ein Bühnenprogramm. Dort treten Musicaldarsteller auf und singen zu Halloween passende Lieder. Außerdem spielt eine Dudelsack-Gruppe das Steigerlied.

Fest soll benachteiligten Familien helfen

Viele stehen auch in den wildesten Gruselkostümen bei den Ständen an den Garagen, wo es Getränke, Bratwürstchen oder Waffeln gibt. Tatsächlich sind hunderte gekommen, staunt auch Marcel Koschanowski: "Die Leute haben uns überrannt. Die Waffeln waren nach anderthalb Stunden komplett weggemampft."

Die Freude beim Veranstalterteam ist groß. Verdienen will übrigens niemand an dem Event, so Stephanie Nordmann: "Alles, was wir an Gewinn machen, sammeln wir für benachteiligte Familien hier in Grafenwald."