Endlich mal nicht Letzter: Wo das Ruhrgebiet spitze ist

Es quietscht und pfeift aus der ganzen Fabrik, in manchen Hallen versteht man sein eigenes Wort kaum. Mittendrin Sebastian Freith, den sie hier alle nur den „Schlauch-Flüsterer “ nennen: „Gelsenkirchen wurde oft als Nabel der Schlauchwelt bezeichnet“ , sagt er und lacht.

Gelsenkirchen Weltspitze

Gelsenkirchen ist Weltspitze – zumindest in der Schlauchherstellung. Seit 130 Jahren ist die Norres Baggerman Gruppe hier Zuhause und inzwischen Weltmarktführer. 4,5 Millionen Meter Schlauch hat das Unternehmen im vergangenen Jahr in die ganze Welt geschickt, Norres-Schläuche finden sich am Feuerwehrauto, Gülleschlauch, in der Lebensmittelindustrie, eigentlich überall. Auch der größte Konkurrent produziert in Gelsenkirchen.

Denn die Stadt mit den vielen Problemen, eine der ärmsten Städte der ganzen Republik, bietet auch Vorteile: Günstige Immobilien etwa oder eine gute Anbindung an Autobahn und Hafen. Die Norres Baggerman Gruppe will zwar weltweit wachsen, aber weiter im Pott bleiben. „ Wir sind regional verwurzelt, in Gelsenkirchen arbeiten 200 unserer 400 Mitarbeiter“ , betont Norres Baggerman-Chef Albert Cordewener. „Das hier nimmt man nicht weg, Gelsenkirchen ist für uns extrem wichtig.“

Die meisten Wärmepumpen und Solardächer

Es ist nur ein Beispiel dafür, was im Ruhrgebiet– neben allen Problemen – auch gut läuft. Der „Pott“ hat auch die höchste Hochschuldichte Europas, den größten Binnenhafen, das beste Opernhaus und die meisten Influencer.

Das Rathaus der Stadt Bottrop

Und noch ein Beispiel: Bottrop, die Stadt mit den meisten Wärmepumpen in ganz Deutschland und der höchsten Solardichte in NRW .

Dort führen sie den Erfolg vor allem auf das Projekt „Innovation City Ruhr “ zurück, das der Initiativkreis Ruhr 2010 ins Leben gerufen hatte. Erstmals sollte eine industriell geprägte Stadt umfassend energetisch saniert werden. Ausgerechnet Bottrop, die ehemalige Kohlestadt mit dem Bergwerk Prosper-Haniel, bekam den Zuschlag – und nutzte die Chance.

Von Malocherstadt zu Innovation City