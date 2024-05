Größte schwimmende Photovoltaik-Anlage NRWs in Betrieb  

Diese schwimmende Anlage dümpelt auf Pontons auf einer ehemaligen Auskiesungsfläche in Wesel am Niederrhein und ist 3,1 Hektar groß. Betrieben wird sie von der Holemans GmbH mit Sitz in Rees. Das Unternehmen gewinnt an sieben Standorten am Niederrhein, im Osnabrücker Land und der Kölner Bucht Kies und Sand. Nach Angaben der Firma erzeugt sie pro Jahr 5,6 Megawatt Strom, soviel wie der Jahresbedarf von gut 2000 Haushalten. Und sie soll jährlich 2000 Tonnen CO2 einsparen.

Kiesfirma hat gut 5 Mio. Euro darin investiert

Die Firma nutzt die grüne Energie größtenteils für ihre Bagger, Siebmaschinen und Förderbänder. Eines endet nahe der PV -Anlage am Firmeneigenen Rheinhafen. Von dort transportieren Schiffe den Kies und Sand weiter zur Bauindustrie. Gut 40 Prozent des nicht benötigten Stroms werden ins öffentliche Netz eingespeist. In Issum betreibt die Firma auf einem See eine kleinere so genannte floating PV -Anlage.

Stadt Wesel wünscht sich mehr PV-Anlagen auf Seen