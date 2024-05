NRW: Solar-Ausbau verliert 2024 etwas an Tempo

Solarpark Indeland (Kreis Düren)

Bei der so genannten Freiflächen-Photovoltaik werden die Solarzellen am Boden installiert. Diese Solarparks haben wegen ihrer großen Fläche wesentlich mehr Leistung - und sind deutlich günstiger als Dachanlagen, was den so erzeugten Strom besonders billig macht.



NRW will deshalb die Hälfte des Solar-Ausbaus auf der Freifläche haben. Doch davon ist das Land weit entfernt: Vergangenes Jahr entfielen nur drei Prozent der neu installierten Leistung auf die Freifläche. Dieser Trend setzt sich auch in diesem Jahr fort.



Das sei "das Ergebnis der schlecht geregelten Rahmenbedingungen hier in NRW. Denn eigentlich hat unser Land das Potenzial, diese Ziele zu erreichen" , kritisiert André Stinka von der oppositionellen SPD.

Branche kritisiert Hürden für Floating-PV

Eine andere Art, auf einen Schlag viele neue Solarzellen zu installieren, sind schwimmende Solarparks - die so genannte Floating- PV . Auf einem See des Kieswerks Laprell Kaphof in Hückelhoven hat der Betreiber beispielsweise seit August schwimmende Solarzellen in Betrieb. "Wir decken damit 40 Prozent des Strombedarfs unseres Kieswerkes" , sagt Geschäftsführerin Yvonne Hensing, die die Anlage gern vergrößern würde.

Floating-PV-Anlage in Haltern am See

Doch die Vorschriften verhindern das: Demnach dürfen maximal 15 Prozent einer See-Oberfläche mit Solarzellen bedeckt sein, zusätzlich muss ein Mindestabstand von 40 Metern zum Ufer eingehalten werden. "Diese Regelung schränkt das Potential schwimmender Solarparks in einem Maße ein, dass sich viele Projekte wirtschaftlich nicht rechnen" , erklärt LEE -Expertin Busse. Ihr Branchenverband wünscht sich, dass sich die schwarz-grüne NRW-Landesregierung beim Bund für eine Lockerung der Regeln einsetzt.

Bürgerenergiegesetz gilt nur für Windräder